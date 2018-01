Coutinho toont meteen dat hij past in het systeem van Barcelona (en verwent het publiek met zijn dribbels)

Philippe Coutinho is met zijn 160 miljoen euro (tot op heden) de duurste transfer in de geschiedenis van FC Barcelona. De Braziliaan vierde in de Copa del Rey tegen Espanyol (2-0) zijn debuut en toonde meteen dat hij het waard is om voor de Catalaanse trots uit te komen én om met het legendarische nummer 14 te voetballen. In een halfuur kreeg hij als vervanger van Iniesta meteen het publiek op zijn hand met enkele dribbels die deden denken aan Johan Cruyff, voor altijd verbonden aan dat nummer 14.