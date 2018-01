AA Gent overleefde de tocht door de ‘Hel van Deurne-Noord’ en veroverde een punt op de Bosuil. Al kwam het niet ongeschonden uit een bijwijlen wel bijzonder bitsige pot voetbal. Debutant Sigurd Rosted toonde zich na afloop wel in zijn nopjes.

“Dit was echt crazy”, lachte Sigurd Rosted na afloop van de topper tegen Antwerp. De Noor had zich duidelijk vermaakt tijdens zijn eerste minuten in Gentse loondienst. “Het leek wel een match in Engeland ...