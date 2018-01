Nieuwe bewoners doen akelige ontdekking in huis waarvan vorige eigenaar spoorloos verdween

Toen nieuwe bewoners in maart vorig jaar introkken in hun pas gekochte bungalow, deden ze een akelige ontdekking in de woonst. Onder de plankenvloer van de zolder vonden ze een menselijk skelet. Onderzoek heeft nu aangetoond dat de resten van de vorige eigenares zijn, die bijna drie jaar geleden spoorloos verdween.

In februari 2015 gaven enkele buren Mary Cerruti (61) als vermist op. Het was hen opgevallen dat een gebroken ruit maar niet hersteld werd. En ook de post bleef zich lange tijd opstapelen.

Toen de politie ter plaatse kwam, vonden ze zes dode katten in het huis. Van de bewoonster, die op zich al een teruggetrokken leven leidde, was geen spoor. Niemand had enig idee waar ze naartoe kon zijn of wat er met haar gebeurd kon zijn.

Nieuwe bewoners

Ondanks het feit dat het om een bizarre verdwijningszaak ging, werd het huis later dat jaar nog verkocht via een veiling.

Maar toen de nieuwe bewoners in maart vorig jaar introkken in de woning, deden ze een akelige ontdekking. Onder een gebroken plank op zolder troffen ze menselijke beenderen, een bril en een paar schoenen aan.

Een eerste onderzoek wees uit dat de beenderen toebehoorden aan een kleine, blanke vrouw die ouder dan veertig jaar was. Maar waren het ook effectief de resten van Mary Cerruti? Die vraag bleef tot deze week onbeantwoord.

Identificatie

De identificatie verliep nadien bijzonder moeizaam. Het forensisch instituut had geen medische gegevens van de vrouw om mee aan de slag te gaan. Bovendien waren de botten in zeer slechte staat door de tussenkomst van ratten en ander ongedierte.

Daarom moesten de onderzoekers aan de slag met twee andere bewijsstuken: een foto en een korte video, waarin Mary zo’n 38 seconden lang aan het woord is.

Mary Cerruti Foto: ISOPIX

Uiteindelijk konden ze concluderen dat de resten van de verdwenen vrouw zijn. Ze leidden dat vooral af aan haar ongebruikelijke, zeer rechte kaaklijn en het kuiltje in haar kin.

Mysterie opgelost?

De vraag blijft nu of de drie jaar oude zaak daarmee helemaal opgelost is. “Ik blijf vermoeden dat iemand haar daar gelegd heeft”, zegt een nicht van de vrouw in de Amerikaanse media. “Ik heb nog heel veel vragen, maar die zullen waarschijnlijk nooit beantwoord worden.”

Buren en verre familieleden zijn alleszins onthutst over het lot van de vrouw, die als eenzaat bekend stond. Mary Cerruti woonde al lange tijd alleen in haar bungalow in de wijk Houston Heights, in Houston, Texas. In haar eentje verzette ze zich tegen de projectontwikkelaars die de hele wijk opkochten om er appartementsgebouwen neer te zetten.