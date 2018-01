Isaac Kiese Thelin blijft scoren voor Waasland-Beveren en is nu alleen topschutter

Isaac Kiese Thelin is dankzij zijn strafschopdoelpunt op Anderlecht alleen topschutter. In het shirt van Waasland Beveren deed hij al 12 keer wat hem bij Anderlecht slechts twee keer lukte. Woensdag zelfs ondanks het afleidingsmanoeuvre van voormalig spitsbroeder Lukasz Teodorczyk. “Het is een plezier om zo vaak te scoren.”

