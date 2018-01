Lichaam van meisje (16) aangetroffen op manege in Wemmel

Wemmel - Op een manege in Wemmel is donderdagavond het lichaam van een zestienjarig meisje uit Ganshoren aangetroffen. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een autopsie bevolen, maar op het eerste gezicht lijkt er geen kwaad opzet in het spel te zijn.

Een getuige merkte donderdagavond op dat er een paard was losgebroken aan manege Jochri in de Frans Robberechtstraat in Wemmel. Toen hij het dier wilde terugbrengen, zag hij het levenloze lichaam van het meisje op de piste liggen. Hij verwittigde meteen de ordediensten.

“Het lab en de wetsdokter zijn ter plaatse gegaan”, meldt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Hoewel op het eerste gezicht niets wijst op kwaad opzet, werd er gezien de jonge leeftijd van het slachtoffer toch een autopsie bevolen. Die moet uitwijzen wat er gebeurd is. Het meisje kan onwel geworden zijn, ze kan van haar paard gevallen zijn... Dat weten we niet. ”

De manege opende intussen een rouwregister en vrijdagavond om 19 uur is er een ‘moment van bezinning’ gepland. Alle lessen zijn voorlopig (zeker tot en met morgen al) opgeschort. “We wensen veel sterkte aan haar familie en vrienden”, schrijft de eigenaar van Jochri op Facebook.