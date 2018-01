Merkel start “optimistisch maar vastberaden” aan formatiegesprekken

De Duitse bondskanselier Angela Merkel begint “optimistisch maar vastberaden” aan de coalitiegesprekken met de sociaaldemocraten. Dat kondigde ze vrijdag aan voor het begin van de onderhandelingen tussen CDU/CSU en SPD, en ze verklaarde ook dat ze erop zal toezien dat de gesprekken vlot verlopen. Ook SPD-voorzitter Martin Schulz liet weten “snel en constructief” te willen onderhandelen.

“Het doel van SPD is om Duitsland rechtvaardiger te maken en van het land op internationaal niveau opnieuw een leidende kracht te maken in de Europese Unie”, aldus Schulz nog. Er is nood aan sterk pro-Europees Duitsland, aangezien we geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen uit China en de Verenigde Staten, zei de voorzitter, zo verwijzend naar het “America First”- beleid van president Donald Trump.

Horst Seehofer, de voorzitter CSU, de Beierse zusterpartij van CDU, stelde nog dat de onderhandelingen volgens hem niet eenvoudig zullen zijn.

Om 9 uur is een ontmoeting van start gegaan tussen Merkel, Seehofer en Schulz. Aansluitend is er een beraad van vijftien vertegenwoordigers van de top van de drie partijen. Meerdere leiders van CDU/CSU willen tegen het carnavalsweekeinde van 10/11 februari afronden.

Het is al de tweede poging van Merkel om een regering te vormen. Eerder liepen gesprekken met de Groenen en de liberale FDP spaak.