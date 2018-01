Deze weinig verhullende outfit moesten de hostesses tijdens omstreden benefietavond dragen

Foto: The Financial Times

Nadat een Britse journaliste er vorige week in was geslaagd te infiltreren in de jaarlijkse benefietavond in de Londense President’s Club, raken meer en meer details bekend over wantoestanden op het feest en de strikte regels waaraan de ingehuurde hostesses moesten voldoen.

Madison Marriage, een journaliste bij The Financial Times, woonde vorige week donderdag voor een undercoverreportage de jaarlijkse benefietavond bij die plaatsvond in het Londense Dorchester Hotel. Op het feest waren heel wat hooggeplaatsten mannen - enkel mannen - aanwezig uit onder andere de politiek, bank - en modewereld. Het is een traditie die al 33 jaar standhoudt en doorgaans heel wat geld in het laatje brengt voor goede doelen. Maar de avond vol glitter en glamour had ook een duistere keerzijde.

LEES OOK. Hooggeplaatsten vallen massaal hostesses lastig tijdens benefietavond: “Hij vroeg me of ik een hoer was”

Het castingbureau Artista zocht voor de gala-avond hostesses die voldeden aan drie selectiecriteria: groot, smal en leuk. Kandidaten moesten minstens 167 centimeter groot zijn en een avondje werken zou hen 172 euro opleveren - plus geld voor een taxirit naar huis. Sommigen onder hen waren studenten, die hoopten een modellencarrière te lanceren. Anderen waren acteurs of dansers die bijklusten om rond te komen. In totaal waren ze met 130 hostesses om de avond in goede banen te leiden. Wie geselecteerd werd, kreeg ter plaatse een corset-achtige riem en een kleedje toebedeeld, volgens de Britse krant Daily Mail overeenstemmend met de outfit die model Carla Bellucci draagt op de foto’s hieronder. Het gaat om een doorkijkstof waaronder het zwarte ondergoed dat de hostesses verplicht moesten dragen duidelijk zichtbaar is.

(lees verder onder de foto’s)

Een bericht gedeeld door Carla Bellucci (@carlabellucci21) op 25 Jan 2018 om 1:16 (PST)

The VERY revealing ‘uniforms’ young women hired to work at the Presidents Club ‘slimeball gala’ were made to wear (with their own ‘sexy’ heels and matching underwear) https://t.co/fD0KtCjDYR — thewatcher (@banawedata) 26 januari 2018

Prostituees

“We kregen een kort jurkje dat weinig verhullend was langs de zijkant”, vertelt één van de hostesses aan ITV News. “Delen van je borsten waren zichtbaar. Toen ik een meisje in het jurkje zag, was ik echt geschokt.”

De dames moesten zich uitgebreid maquilleren en “sexy” zwarte schoenen dragen. Volgens een hostess die op het feest aanwezig was, droegen sommige meisjes rode schoenen om duidelijk te maken dat ze beschikbaar waren “voor meer”. Na het diner zou ook een groep van vijf prostituees de feestgangers vervoegd hebben. “Ze droegen rode jurkjes en gedroegen zich erg provocerend rond de mannen”, klinkt het. “Ze kusten hen vrijwel onmiddellijk.”

Kieskeurig

Een getuigenis van een voormalige hostess aan Daily Mail werpt intussen ook een licht op de bedrijfscultuur die heerste in Artista, het modellenbureau dat gerund werd door Caroline Dandridge (55) en dat de meisjes voor de fundraising castte. De band tussen haar en Bruce Ritchie (52), de rijke vastgoedmagnaat en organisator van het evenement, was bijzonder hecht. “Ze praatte altijd over Ritchie”, getuigt de vrouw. “Hij zorgde ervoor dat haar zaak bleef draaien.”

(lees verder onder de video)

Dandridge ging volgens de ex-werkneemster vaak dineren met de miljonair, zodat hij haar kon herinneren aan zijn eisen voor de hostessen. Slechts de helft van de door Dandridge voorgestelde meisjes zou doorgaans de eindselectie van de nogal kieskeurige Ritchie halen. “Ze ging op zoek naar meer meisjes en toonde hem foto’s. Dan zei hij ‘ja’, ‘nee’… Alle meisjes waren jong, hadden prachtig haar en een mooie huid.”

Een foto waarmee het agentschap Artista haar diensten aanprees Foto: Artistaevents.com

Ontslag

Het schandaal rond de President’s Club heeft intussen geleid tot een ontslag in de hoogste politieke rangen. Labour-voorzitter Jeremy Corbyn heeft donderdagavond Lord Mendelsohn gevraagd, op te stappen uit het schaduwkabinet.

Volgens de Britse krant The Guardian zet Labour met het ontslag extra druk op premier Theresa May om stappen te zetten in verband met minister van Jeugd en Gezinnen Nadhim Zahawi, die ook aanwezig was op het gala. May verklaarde eerder “geschokt” te zijn over de berichten over ongewenste intimiteiten tijdens het evenement.

Donderdagnamiddag had de President’s Club al laten weten dat het in de toekomst geen fundraising events meer zal organiseren.