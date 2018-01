“Brexit kostte Britse economie al tientallen miljarden”

De keuze van de Britse bevolking voor een toekomst buiten de Europese Unie heeft de economie van het Verenigd Koninkrijk nu al tientallen miljarden ponden gekost. Dat heeft gouverneur Mark Carney van de Bank of England (BoE) gezegd aan de Britse zender BBC op het World Economic Forum in Davos.

Carney zei dat de Britse economie nu 1 procent kleiner is dan de BoE voorafgaand aan het brexitreferendum in juni 2016 voorspelde. Dat komt volgens de gouverneur doordat Groot-Brittannië door de onzekerheid rond het vertrek uit de EU niet ten volle kan profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen elders in de wereld.

Al met al heeft het land volgens Carney sinds het referendum 40 miljard pond minder verdiend dan anders het geval zou zijn. Hij wees erop dat dit twee keer het bedrag is dat Groot-Brittannië volgens voorstander van de brexit jaarlijks zou besparen als het geen EU-bijdrage meer betaalt.

De Britse economie is het afgelopen jaar met 1,8 procent gegroeid, raakte vrijdagochtend nog bekend. Dat is het laagste groeicijfer in vijf jaar. In het vierde kwartaal lag de groei met 0,5 procent wel hoger dan verwacht.