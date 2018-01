2.000 jaar oude code gekraakt: wetenschappers ontcijferen mysterieuze Dode Zee-rol

Een groep wetenschappers is erin geslaagd om een van de mysterieuze Dode Zee-rollen, over het leven ten tijde van Jezus Christus, te ontcijferen. Na ruim een jaar werk wisten ze de antieke code te kraken: de tekst handelt over de feestdagen en de kalender die in die periode gehanteerd werd. Het werk van de wetenschappers zit er nog niet op: op dit moment is de betekenis van één Dode Zee-rol nog altijd niet ontrafeld.

Het was allesbehalve een makkelijke opdracht. Een groep experts deed er meer dan een jaar om een puzzel van 60 kleinere fragmenten - stukjes papyrus die in de loop der jaren van elkaar afgescheurd waren - opnieuw samen te stellen. Om hun opdracht nog een beetje moeilijker te maken, was de tekst geschreven in een lang vergeten code.

“En dat terwijl er geen enkele reden voor was om de tekst geheim te houden. De inhoud ervan was algemeen bekend in die tijd”, zeggen de onderzoekers Eshbal Ratson en Jonathan Ben-Dov. “Maar dat zag je wel vaker in die tijd: gezaghebbers schreven alles op in code, ook al ging het om bekende informatie. Ze deden dat niet uit geheimdoenerij, maar meer als reflectie van hun status.”

Foto: AP

De fragmenten, waarvan eerst gedacht werd dat ze van verschillende perkamenten afkomstig waren, gaan over de toen gehanteerde Qumrum-kalender en de belangrijkste gebeurtenissen daarop. De kalender telde geen 365, maar slechts 364 dagen. “Een getal dat deelbaar is door vier en zeven”, luidt het. “Dat was perfect, want dan vielen speciale gebeurtenissen altijd op exact dezelfde dag in het jaar. Zo moest men niet ingrijpen als er een belangrijke feestdag op sabbat zou vallen. Iets wat we met de maankalender (die de joden vandaag nog gebruiken, nvdr.) wel regelmatig zien gebeuren.”

Mysterieuze nomaden

De Dode Zee-rollen werden ruim 2.000 jaar geleden geschreven door de Yahad (wat ‘samen’ betekent), een mysterieus nomadenvolk dat door de woestijn trok. De boekrollen werden pas 70 jaar geleden herontdekt door herders in het dorpje Qumran op de Westelijke Jordaanoever. Het gaat in totaal om meer dan 900 rollen, die het leven van Joden en vroege christenen ten tijde van Jezus openbaren. De artefacten vormen de oudst bestaande Hebreeuwse Bijbel en vormen al lang een bron van fascinatie voor historici. Op dit moment zijn alle rollen behalve één ontcijferd. Al is er onder experts wel nog veel discussie over de “ware betekenis” ervan.