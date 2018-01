Courtois heeft speciale boodschap voor Preud’homme: “Ik zou graag door jou worden getraind”

Michel Preud’homme was te gast bij de RTBF voor de amusante show “69 minutes sans chichis” of “69 minuten zonder gedoe”. De voormalige coach van Club Brugge werd er (nogmaals) voorgesteld als opvolger van Roberto Martinez als bondscoach van de Rode Duivel en kreeg zelfs een videoboodschap van doelman Thibaut Courtois die er niet om loog: “Ik zou op een dag graag door jou worden getraind.”

“Ik ben nog jong maar mijn vader kent jou beter dan ik, hij was als Luikenaar een grote fan van de Rouches en jij was een idool voor hem”, verraste Courtois in een videoboodschap, gericht aan Preud’homme. “Je was een grote doeIman: ik bewonderde jouw reflexen, jouw winnaarsmentaliteit, jouw karakter en jouw streven om steeds beter te worden. Ik weet dat je bent verkozen tot de beste keeper van een Wereldbeker (in 1994 in de Verenigde Staten, red.) en dat is iets speciaals, ikzelf hoop dat dit jaar in Rusland te worden. Ik denk dat het de ultieme droom is van alle keepers.”

“Ik zou graag op een dag door jou worden getraind. Je bent een geweldige coach en ik hoop dat je binnenkort een nieuwe club hebt. Waar je ook hebt gecoacht, je hebt altijd goed werk geleverd. Ik zou je dan ook al willen feliciteren voor alles wat je deed als keeper maar ook als coach.”

“Je mag me wensen dat ik het EK win”

De boodschap van Courtois deed Preud’homme duidelijk plezier: “Thibaut Courtois is een geweldige, moderne keeper. De rol van een doelman is enorm geëvolueerd en Thibaut is een geweldige doelman, zowel in de lucht als in het spel.”

Preud’homme was duidelijk gecharmeerd en had zelf ook nog een boodschap voor Courtois: “Laat ons dromen op het WK, geef alles wat je in je hebt en probeer het WK te winnen, zodat ze mij met rust kunnen laten.” (lacht)

Toen presentatrice Joëlle Scoriels hem tot slot nog vroeg wat ze hem mocht wensen in de nabije toekomst, antwoordde Preud’homme met een kwinkslag: “Dat als ik herbegin in het voetbal, ik de juiste keuze zal maken. En als ik trainer van de nationale ploeg zou zijn, weet ik dat ik het EK moet winnen. Dus dat mag je me ook wensen.” (lacht opnieuw)