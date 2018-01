Te veel mensen gebruiken stroom op hetzelfde moment: brandweer moet uitrukken voor rokende elektriciteitskast

Ardooie - De brandweer van Ardooie moest vrijdagochtend uitrukken voor een rokende elektriciteitskast in een nieuw woon-zorgcentrum in de gemeente. Bleek dat er te veel mensen op hetzelfde moment stroom wilden gebruiken.

Een overspanning op het elektriciteitsnet veroorzaakte vrijdagochtend omstreeks 7 uur een probleem in residentie Hardoy, het nieuwe woon-zorgcentrum in de Eeckhoutstraat in Ardooie. “Op een gegeven ogenblik wilden teveel mensen op eenzelfde moment gebruikmaken van de stroom. De onderspanning veroorzaakte schade aan de elektriciteitskast in de kelder van het gebouw. In de kelder ontstond er heel wat rook”, aldus Johan Vandeputte, postoverste bij de brandweer Ardooie. Dankzij het rookalarm werd de brandweer tijdig gealarmeerd.

“We moesten niemand uit het gebouw evacueren, we ventileerden wel de kelder”, legt Vandeputte uit. Niet alleen het woon-zorgcentrum, maar ook enkele bedrijven uit de buurt hadden een elektrisch probleem door de overspanning. “Eandis was gelukkig tijdig op de hoogte waarna er snel ingegrepen kon worden.”