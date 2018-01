Algemene storing bij Telenet: problemen met digitale televisie en webmail

Door een probleem met de koeling van de servers was er vrijdagvoormiddag een tijdlang een algemene storing bij Telenet. Zo bevestigt woordvoerster Isabelle Geeraerts. Klanten ondervonden problemen met hun digitale televisie en hun webmail, maar ondertussen zijn de problemen opnieuw van de baan.

Er kwam vrijdagvoormiddag vanaf 11.30 uur een heleboel klachten binnen bij Telenet. “Klopt”, aldus Geeraerts. “Door een koelingsprobleem in onze servers in Mechelen lagen enkele diensten een tijdlang uit. Het gaat om problemen met de webmail, met de app Yelo en met digitale televisie. Het was niet mogelijk om films en series op te vragen.”

Ondertussen is het probleem in de koeling opgelost en komen alle diensten opnieuw op gang. “Onze excuses voor het ongemak, maar onze medewerkers hebben er alles aan gedaan om het euvel zo snel mogelijk op te lossen.”

Vorige week was er nog een tijdlang een algemene storing bij Telenet. Toen lag de vaste telefonie een tijdlang plat.