Man en vrouw zwaargewond na harde klap tegen vrachtwagen

Gent - Bij een zwaar verkeersongeval op de Rooigemlaan in Gent zijn twee personen zwaargewond geraakt. Hun wagen reed in op een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.30 uur. Op de Rooigemlaan is een lang remspoor te zien. Toch kon de bestuurder van de personenwagen niet meer verhinderen dat hij op de vrachtwagen inreed. De klap was erg groot want de wagen is volledig verhakkeld. Twee personen, een man en een vrouw werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval is er heel wat verkeershinder. De Rooigemlaan is volledig afgesloten in de richting van de nieuwe wandeling.