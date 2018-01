“Facebook en Google gevaar voor democratie en werken moedwillig verslaving in de hand”

Miljardair George Soros heeft in de marge van het World Economic Forum in Davos hard uitgehaald naar Facebook en Google. Volgens de gepensioneerde investeerder zijn de techgiganten een bedreiging voor de democratie in Westerse landen. Soros, die tegenwoordig actief is als filantroop, noemde de bedrijven “bijna monopolisten” met een publieke functie. Om die reden zouden ze aan dezelfde strenge regelgeving moeten voldoen als openbare nutsbedrijven, zo blijkt uit een transcriptie van zijn toespraak in het Zwitserse Davos.