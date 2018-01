Profvoetballer (21) vierde contract en goed nieuws over zusje met jointje

Brugge / Oostende - De Oostendse profvoetballer Jinty Caenepeel (ex AA-Gent) riskeert een levenslang rijverbod omdat hij in juli van vorig jaar betrapt werd achter het stuur onder invloed van cannabis. De man zelf zegt dat hij goed nieuws over zijn zieke zusje en een nieuw voetbalcontract vierde met de verkeerde vrienden.

Caenepeel, die in het verleden bij AA Gent en Cercle Brugge speelde en nu uitkomt bij Excelsior Rotterdam, werd in juli vorig jaar betrapt achter het stuur van zijn wagen in Oostende. Hij was onder invloed van cannabis. “Die jongen is heel schuchter en onderhoudt zijn familie. Die mensen werden al zwaar getroffen door tegenslagen. Zijn zusje heeft leukemie en mocht het ziekenhuis verlaten. Hijzelf kreeg te horen dat hij een contract in Nederland kon tekenen. Dat vierde hij met foute vrienden op het strand. Daar rookte hij een jointje”, aldus zijn advocaat. Caenepeel was zelf op training in Rotterdam en kon niet naar de rechtbank in Brugge komen. Daar was er vrijdag een themazitting met als onderwerp ‘drugs’.

Na de joint op het strand zat Caenepeel in zijn wagen een vriend op te wachten. Omstanders verwittigden de politie omdat er een cannabisgeur uit de wagen kwam. Hij had geen cannabis bij, maar testte wel positief. Iets meer dan 2 nanogram. Het dubbele van toegelaten. Volgens de politie gaf hij toe dat hij al twee jaar wekelijks cannabis gebruikte. De politierechter heeft nu een dokter aangesteld. Die moet vaststellen of hij niet verslaafd is en wel nog in staat is om met een auto te rijden. Caenepeel riskeert met andere woorden een levenslang rijverbod.