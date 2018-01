Copa del Rey - Barcelona en Messi treffen Valencia in halve finales

Titelhouder FC Barcelona neemt het in de halve finales van de Copa del Rey op tegen Valencia. In de andere partij staat Realkiller Leganes tegenover Sevilla.

Barcelona won de Spaanse beker de voorbije drie jaar en is met 29 titels recordhouder. Het team van Messi en Vermaelen speelt op 31 januari of 1 februari eerst thuis in Camp Nou. Een week later volgt de return in Mestalla. In 2016 speelden Barça en Valencia ook tegen elkaar in de halve finales van de beker. De Catalanen vernederden toen Los Che, waar Gary Neville op de trainersbank zat, met 7-0 in de heenmatch.

Leganes zit voor het eerst bij de laatste vier van de Copa del Rey. In de kwartfinales veroverde het team van coach Asier Garitano de scalp van grote buur Real Madrid. Leganes speelt eerst thuis tegen Sevilla.