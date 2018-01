Wat met personeel Carrefour? “Brugpensioen is niet het antwoord, er zijn 300.000 vacatures”

Brussel - Het is de hoofdopdracht van de overheden om het personeel van Carrefour dat het slachtoffer wordt van de aangekondigde herstructurering, zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Teruggrijpen naar het systeem van brugpensioen is niet het juiste signaal. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vrijdag verklaard.

De regering ontmoet later op de dag de directie en de vakbonden van Carrefour, nadat het bedrijf donderdag aankondigde dat 1.233 banen op de tocht staan. Minister Van Overtveldt hoopt wat meer achtergrond te horen te krijgen bij die drastische beslissing. Wel geeft hij aan dat binnen de sector van de distributie een enorme concurrentie speelt, met diverse grote groepen die dagelijkse een concurrentieslag spelen. “Dat vergt een constante alertheid voor hun organisatie, aanpak en strategie”.

Foto: Photo News

Het komt er voor Van Overtveldt nu op aan dat alle overheden hun verantwoordelijkheid nemen. “Maar terug overgaan naar prepensionering of brugpensionering lijkt me niet het goede antwoord, ook niet als algemeen signaal”, aldus de minister. Hij merkt daarbij op dat er momenteel bijna 300.000 vacatures zijn. Daarom moet alles aan het werk worden gesteld om die personeelsleden zo snel als kan naar een “nieuwe, zinvolle, structureel gezonde job te brengen”.

Van Overveldt wijst er op dat de “jobmarkt enorm goed draait en er letterlijk dagelijks nieuwe jobaanbiedingen bijkomen”. “We moeten er alles aan doen - en we krijgen goede signalen vanop alle niveaus van de overheden - om die 1.200 mensen waar dan ook, in welke omstandigheden dan ook, in welke sectoren ook - misschien zelfs in hetzelfde bedrijf - zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Dat is de hoofdopdracht, letterlijk voor de komende dagen”.