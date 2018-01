Opnieuw trucker aangevallen op snelwegparking: slachtoffer heeft snijwonden in het gezicht

Opnieuw schermutselingen op een snelwegparking langs de E40. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn twee truckers bedreigd en beroofd. Het incident deed zich voor op de snelwegparking nabij Groot-Bijgaarden. Eén van de truckers werd bedreigd met een mes en raakte gewond aan het gezicht tijdens de schermutselingen.

De slapende trucker werd wakker toen de dieven al in zijn cabine zaten. Ze bedreigden hem met een scherp voorwerp. Daarop volgde een handgemeen, de trucker raakte daarbij gewond in het gezicht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

LEES MEER (+).Onze man brengt de nacht door op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden en krijgt een snelcursus ‘hoe dring ik ongezien een vrachtwagen binnen’

Voorts werd de trucker bestolen: de dieven zouden aan de haal zijn gegaan met zijn gsm en zijn portefeuille. Voorts werd nog een tweede trucker overvallen, hij zou niet gewond zijn geraakt.

Slepend probleem met snelwegparkings

Eerder werd bericht dat het transitmigranten betrof, maar volgens de politie waren het ordinaire dieven, aldus VTM Nieuws.

De afgelopen weken kwamen de snelwegparkings in het nieuws nadat chauffeurs daar meermaals te maken kregen met baldadige transitmigranten. Veelal proberen ze ongezien in vrachtwagens te kruipen in de hoop zo naar Engeland door te reizen. Maar de laatste tijd duiken alsmaar meer verhalen van gewelddadige incidenten.

Vorige week werden nog acht illegalen gearresteerd. “Ze waren in een met bier geladen vrachtwagen geklommen en hadden al heel wat blikjes opgedronken. Ze waren behoorlijk dronken”, klonk het toen.