Bestuurder onder invloed betrapt met vier kinderen op de achterbank

Leuven - Een bestuurder van een wagen maakte het donderdagavond wel bijzonder bont in Leuven. Tijdens een controle van de verkeerspolitie werd hij betrapt toen hij zwaar onder invloed vier kinderen vervoerde.

De man was de enige van 176 bestuurders die positief blies tijdens de verkeerscontrole aan de Tervuursevest in Leuven. De man bleek meer dan 3 promille alcohol in het bloed te hebben. In zijn auto zaten vier kinderen op de achterbank, terwijl er plaats is voor drie. Geen enkele van die kinderen droeg een veiligheidsgordel. De man moest zijn rijbewijs ter plaatse voor 15 dagen inleveren.