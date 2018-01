Enkele presentatoren van BBC aanvaarden loonsverlaging na onthulling loonkloof

Brussel - Een aantal vooraanstaande presentatoren van de BBC hebben ingestemd met een loonsverlaging na onthullingen over loonsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers van de Britse openbare omroep, zo heeft de omroep vrijdag gemeld. Jeremy Vine, John Humphrys en Huw Edwards zijn formeel of in principe akkoord gegaan met minder loon, zei Amol Rajan, mediaredacteur van de BBC.

De loonsverlaging volgt op het ontslag van Carrie Gracie als correspondent van de BBC in China uit protest tegen de verschillen in het loon van mannelijke en vrouwelijke correspondenten in het buitenland.

Carrie Gracie Foto: AP

Een presentator van BBC Radio 5 live, Nicky Campbell, zei aan de luisteraars dat ook hij loonsverlaging had aanvaard. De openbare omroep zou ook in gesprek zijn met de correspondent voor Noord-Amerika, Jon Sopel.

Een onafhankelijke audit van de loonkloof bij de BBC wordt volgende week bekendgemaakt. “We hebben al een reeks stappen uitgestippeld voor billijke verloning en we zullen volgende week meer te zeggen hebben over deze kwestie”, zo wordt de omroep op de website geciteerd.