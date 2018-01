Trump in Davos: “Nooit beter moment dan nu om te investeren in de VS”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos de grote woorden niet geschuwd: “Het gaat verschrikkelijk goed met de Amerikaanse economie. Ik roep iedereen op bij ons te komen investeren.”

Een Amerikaanse president in Davos, dat hadden de topondernemers sinds 2000 en Bill Clinton niet meer gezien. Maar Donald Trump was voor zijn presidentschap ondernemer en wilde dus absoluut zijn zegje gaan doen in Davos.

Foto: AP

Alles stijgt

Trump zwaaide zichzelf heel veel lof toe. Op een manier waar echter weinig op af te dingen valt. Trump zei dat de Amerikaanse economie het bijzonder goed doet en verwees daarvoor naar Wall Street die record na record vestigt.

“Maar niet alleen de beurs stijgt constant, ook het aantal jobs. Sinds ik aan de macht ben, zijn er in de VS maar liefst 2,4 miljoen jobs bijgekomen. Die zijn vooral gecreëerd door kleinere bedrijven. De VS heeft momenteel het laagste werkloosheidscijfer van de laatste 50 jaar. Een groot deel van onze Spaans-sprekende bevolking profiteert van die hausse”, toeterde Donald Trump.

3.500 euro netto meer

Niet alleen meer jobs, ook meer loon. Door de taksshift in de VS kan het gemiddeld Amerikaanse gezin dit jaar gemiddeld 3.500 euro netto meer spenderen dan vorig jaar.

“We hebben de kaasschaaf niet alleen in onze belastingen gebruikt, maar ook in onze arbeidsreglementering. Mijn overheid heeft het voor bedrijven veel makkelijker gemaakt om bij ons te komen investeren”, zei Trump. “We hebben talloze overbodige maatregelen afgeschaft. Vroeger hadden we een hele batterij ambtenaren die niets anders deden dan regeltjes bedenken. Wel, ze zijn allemaal de laan uit gestuurd. Komt dus nu naar de VS investeren, het gaat makkelijker dan ooit. En weet ook: wij hebben de beste scholen en de beste werkers ter wereld.”

Iedereen profiteert

Dan herhaalde Trump zijn eeuwige mantra “Amerika Eerst. Dat zal altijd mijn hoofddoel blijven. Zoals elke leider moet opkomen voor zijn natie. Maar: Amerika Eerst, betekent niet Amerika Alleen. We willen dat iedereen meeprofiteert van de welvaart. Maar dat kan alleen wanneer iedereen volgens de afgesproken regels speelt. We kunnen dus niet langer blind blijven voor landen die intellectuele diefstal plegen.” Allicht een vingerwijzing naar het copieergedag van China.

Op het einde van zijn speech ging Trump van het economische pad af en demoniseerde de klassieke vijanden: Korea, Afghanistan en Isis. De grote bedriegers van de wereldvrede en -economie.

Maar eindigen deed Trump toch in de VS met een reflectie op migratie. “We hebben migratie te lang aangepakt met verouderde denkpatronen. Daar moeten we van af. Onder andere kettingmigratie - waarbij familieleden van migranten mogen overkomen - moet stoppen. En mensen die nu van steun leven, moeten we laten leven van hun eigen arbeid. Er is momenteel genoeg werk.”

“Smerig, gemeen, verdorven en vals”

Tijdens een vragenuurtje met de oprichter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab na zijn speech, werd er even gesproken over de impact van fake news op de presidentiële verkiezingscampagne van 2016. Trump is op dat vlak geen traditionele president en viel verschillende keren de media en het gerechtelijk apparaat aan. Die aanvallen ondermijnen volgens critici de publieke geloofwaardigheid in die instellingen.

Trump herhaalde echter dat pas besefte hoe “smerig, gemeen, verdorven en vals” de media konden zijn nadat hij in de politiek was gestapt. Die opmerking werd echter meteen op boegeroep onthaald door het aanwezige publiek in Davos.