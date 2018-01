Dienstnota aan medewerkers Kamer vraagt om respect voor onderhoudspersoneel: “Laat geen vaat of leeggoed achter”

Een dienstnota die donderdag werd verstuurd vraagt aan de medewerkers van de Kamer om het onderhoudspersoneel “te respecteren”. “Er blijkt dat er in sommige kantoren en vergaderlokalen vaat of leeggoed wordt achtergelaten”, luidt het onder meer. Of nog: “Vraag hen niet om uw planten water te geven.”

De nota - die op Twitter geplaatst werd door Thomas Leys van Open VLD Leuven - werd donderdag verstuurd door de directeur-generaal van de Quaestuur, de overheidsdienst die instaat voor het operationele beheer van de Kamer. “Uit een bevraging bij de aangestelden voor het onderhoud blijkt dat er in sommige kantoren en vergaderlokalen nog vaat of leeggoed wordt achtergelaten”, zo begint de nota.

“Bij deze wens ik u eraan te herinneren dat de aangestelden voor het onderhoud dit niet meer naar de keukens of de karren mogen brengen. Indien er in de onmiddellijke nabijheid van uw kantoor zich geen kar of keuken bevindt, kan u uw vaat wel nog laten staan. Ook vaat en lege flessen die worden achtergelaten buiten, in traphallen of gangen worden niet door de onderhoudsploeg verwijderd.”

Achtergelaten vaat en leeggoed blijkt niet het enige probleem. “Evenmin mogen de aangestelden nog kantoren poetsen waarin wordt gerookt, noch asbakken te ledigen”, vervolgt de nota. “Mag ik u tenslotte vragen deze collega’s met het nodige respect te behandelen, er begrip voor op te brengen als zij in uw kantoor iets moeten schoonmaken terwijl u er aan het werk bent en hen bijvoorbeeld niet te vragen om uw planten water te geven.”

“Handdoeken met vlekken van smoezelige herkomst”

Het zou volgens VRT NWS niet de eerste keer zijn dat er onhygiënische toestanden worden aangeklaagd. Zo zou er in 2012 al melding gemaakt zijn van “handdoeken in de toiletten die bevuild zijn met vlekken van smoezelige herkomst”. Toen werd geconcludeerd dat sommige handdoeken “te vaak gebruikt werden voor andere doeleinden dan deze die het gezond verstand eisen”.

Volgens Thomas Leys is er bij zijn partij alvast geen probleem. “We behandelen hen met respect”, zegt hij. “We hebben ook geen planten die water nodig hebben.” Ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke liet aan VRT weten dat het probleem vooral gaat over “koffietassen die blijven rondslingeren”.