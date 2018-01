Gianluigi Buffon wordt 40 jaar maar twijfelt over pensioen na dit seizoen: “We gaan erover spreken”

Gianluigi Buffon twijfelt aan zijn eerdere beslissing om eind dit seizoen te stoppen met profvoetbal. In de krant La Repubblica zegt de legendarische doelman van Juventus dat hij mogelijk toch een vervolg aan zijn indrukwekkende carrière breit.

“Binnenkort heb ik een ontmoeting met voorzitter Andrea Agnelli en gaan we erover spreken”, zegt Buffon, die zondag 40 wordt. “Ik heb het beste voor met de ploeg. Ik wil weten welke rol ik nog kan spelen en of Juventus denkt dat ik nog belangrijk kan zijn.”

Buffon draagt al sinds 2001 het shirt van de Oude Dame. Na de gemiste kwalificatie voor het WK tegen Zweden kondigde de 175-voudig international zijn afscheid als international aan. Hij liet in het najaar ook weten dat dit zijn laatste seizoen zou worden, tenzij hij (na drie verloren finales) eindelijk de Champions League zou winnen.

“Het zou mij een plezier doen (om nog een jaar te voetballen, red), maar ik moet met de club de beste oplossing zoeken”, legt Buffon uit. “Wat vaststaat, is dat ik geen probleem wil worden, noch voor Juventus, noch voor mijn teamgenoten.”

Op de vraag of hij volgend seizoen eventueel voor een andere club dan Juventus kan voetballen, is de Italiaan duidelijk: “Het is Juve of niets.”