Daarom kon gangster Danny Vanhamel nooit worden veroordeeld voor gewapende overval op Antwerpse post

Danny Vanhamel wil in ‘Ex-gangster’ tonen wie hij echt is Foto: Belga

Voor de gewapende overval op de post van Antwerpen X werd gangster Danny Vanhamel uit Lummen nooit veroordeeld. “Ze hadden geen bewijzen”, zegt hij in de nieuwe reeks ‘Ex-gangster’ op Vier waarin hij vrijuit praat over zijn crimineel verleden. Nu blijkt dat die bewijzen er wel degelijk waren. Maar dat die stukken voor het proces uit het dossier gestolen werden. De vermoedelijke dief is intussen dood.

“Zijn best georganiseerde overval ooit”, zo noemt Danny Vanhamel het. Op oudejaarsdag 1982 overvalt hij samen met zijn bende het postkantoor Antwerpen X. Verkleed als postbodes dringen ze het postsorteercentrum aan het centraal station binnen. Met hun wapens verstopt in bruine postzakken.

De bende had een tip gekregen dat er een grote buit in de kluizen lag. Ongeveer 700 miljoen Belgische frank (17.352.553 euro) in de grote kluis en nog eens 100 miljoen frank (ongeveer 2,5 miljoen euro) in een tweede kleinere safe.

Er was een 70-tal personeelsleden aan het werk op dat moment, de helft zat in de kantine, meent hij zich te herinneren. “Wij maakten ze met hun armen vast ronde de pilaren”.

De sleutel van de kluis konden ze bemachtigen, maar er was ook nog een code nodig. En die kende alleen de postmeester die afwezig was. Hij was onverwacht ziek vroeger naar huis gegaan. Dus moesten ze hun grote slag afbreken. Maar niet zonder buit.

“Er stond nog een kluisje waar we niets van afwisten. In een bruine envelop zat omgekerend 250.000 euro (in Nederlandse gulden). Ik ben daar nooit voor gestraft geweest. Ze hadden geen bewijzen”, vertelt Vanhamel in een van de vier afleveringen van de reeks die hij als zijn testament beschouwt.

Antwerpen X

“Begin jaren ‘80 is er inderdaad een zware overval gepleegd op het toenmalig postgebouw aan het Antwerpse Centraal Station, waarbij een grote som geld werd buitgemaakt”, bevestigt Bpost. Maar meer wil men daar niet over kwijt.

De exacte buit van de overval op Antwerpen X bedroeg uiteindelijk 12 miljoen frank (bijna 300.000 euro).

Drie weken later volgde een nieuwe hold-up, dit keer op de post van de Tiense deelgemeente Sint-Margriete-Houtem. Buit onbekend.

De twee feiten werden toegeschreven aan de Securitas-bende van Vanhamel. In 1983 werden Vanhamel en drie kompanen veroordeeld voor een eerste grote overval op een Securitas-filiaal in Hasselt waar ze met een bestelwagen aan de haal gaan waarin 20 miljoen frank (ongeveer 500.000 euro) zat. Voor die feiten, gepleegd in april 1982, kreeg hij drie jaar cel. In beroep werden dat zelfs zes jaar.

Diefstal

In 1986 volgde een nieuw proces, dit keer voor de overvallen op Antwerpen X en de post van Sint-Margriete-Houtem. Met de buit van die laatste overval kocht hij een paar sportwagens. Maar hij werd er nooit voor veroordeeld. Niet omdat er twijfels waren over zijn deelname aan de twee roofovervallen maar omdat een belangrijk stuk van dat dossier voor het proces werd gestolen uit het gerechtsgebouw. De in ‘96 vermoorde Truiense drugkoerier Marc N. zou de dief geweest zijn.

Dat Vanhamel de feiten nu bekent, maakt niets meer uit. Ze zijn intussen verjaard, zodat hij er niet meer kan voor veroordeeld worden.

Vanhamel met de foto van Anthony De Clerck (links) zoals die op het opsporingsbericht verscheen Foto: Belga

Nadien pleegde de bende nog verschillende overvallen op geldtransporten, onder meer in Heusden-Zolder, Halen en in Berloz, net over de taalgrens in Tongeren. En ontvoerden ze ‘per ongeluk’ de secretaresse van de Nederlandse miljonair Melchior in plaats van zijn dochter. En kidnapten ze Anthony De Clerck in Belsele, feiten waarvoor Lummenaar Vanhamel tot levenslang werd veroordeeld.

De man is intussen vrij en werkt in de broodjeszaak van zijn vrouw. Over drie jaar kan hij officieel met pensioen.