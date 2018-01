Zulte Waregem rondt terugkeer van Theo Bongonda af, coach Dury is lyrisch: “Een half mirakel”

Zulte Waregem heeft de komst van Theo Bongonda deze morgen afgerond. “Het is een half mirakel dat we door omstandigheden zo’n speler konden terugnemen”, klinkt het opgetogen bij coach Francky Dury. “Die jongen heeft begin december gebeld: ‘Ik wil terugkomen naar Zulte Waregem’. We hebben er alles aan gedaan om hem te kunnen doen komen. Ik kijk enorm naar hem uit.”

De 22-jarige vleugelaanvaller Theo Bongonda wordt tot het einde van het seizoen geleend van Celta de Vigo. Bongonda werd voor Nieuwjaar uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor maar kwam er amper aan de bak. Essevee bedong ook een aankoopoptie maar Bongonda ligt nog tot juni 2019 onder contract in Spanje. Hij brak in het seizoen 2013-2014 door bij Zulte Waregem en keert nu dus terug.

“Theo is een geweldige voetballer”, spaarde Dury de lof niet. “Hij heeft heel veel bijgeleerd: in zijn laatste passing, in zijn vista,... Vroeger was hij nog een beetje speels en ontbrak soms die laatste pass, bij Celta heeft hij echter heel grote stappen vooruit gezet. Ik ben benieuwd naar zijn eerste optreden in België, ik zou nu al willen zien waar hij staat eind mei. Veel mensen gaan schrikken, gaan verrast zijn van zijn niveau: zijn snelheid, zijn techniek en zijn acceleratievermogen zijn allemaal verbeterd omdat hij musculair sterker is geworden. Met zijn vista is hij iemand waar ik echt naar uitkijk.”

Enig nadeel: Bongonda heeft sedert begin december niet meer gespeeld en het zal een week of twee tijd vragen om te kunnen aantreden. “Maar ik mag aannemen dat hij straks zal kunnen spelen”, maakt Dury zich sterk.