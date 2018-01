Mignolet keert verrassend terug onder de lat bij Liverpool, Courtois blijft op de sukkel bij Chelsea

Liverpool-coach Jürgen Klopp blijft goochelen met zijn doelmannen. Zaterdag staat Simon Mignolet opnieuw onder de lat tegen West Bromwich Albion, in de vierde ronde van de FA Cup. Dat heeft Klopp vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. Chelsea-doelman Thibaut Courtois blijft echter op de sukkel met de enkel en is nog out.

Na nieuwjaarsdag (1-2 zege tegen Burnley) kwam de Rode Duivel niet meer in actie voor de ‘Reds’. Begin dit jaar maakte Klopp duidelijk dat Loris Karius onze landgenoot heeft voorbijgestoken in de pikorde. Voor Nieuwjaar was de Duitser enkel in de Champions League zeker van een basisplaats. Vorig seizoen moest Mignolet zijn plaats ook een tijdje afstaan aan Karius.

“Ik denk echt dat alle doelmannen een zeker ritme nodig hebben”, zei Klopp. “Danny Ward zal bijvoorbeeld bij de beloften spelen. Ze hebben training nodig, maar ook speeltijd. Ze hebben allemaal de mogelijkheid om te spelen en hun vorm en ritme te behouden. Als je in een bepaalde situatie moet wisselen, dan zal ik over een doelman beschikken die kan invallen met enkele wedstrijden in de benen. Maar je kan dit enkel doen wanneer je kwaliteitsdoelmannen hebt. In mijn ogen kunnen we dit doen, dus doen we het.”

Dit seizoen stond Mignolet tot dusver 21 keer tussen de palen bij Liverpool.

Thibaut Courtois blijft op de sukkel met enkel

Chelsea-doelman Thibaut Courtois geraakt niet speelklaar voor het duel met Newcastle United in de vierde ronde van de FA Cup. De Rode Duivel sukkelt nog steeds met de enkel. Dat heeft Chelsea-coach Antonio Conte vrijdag bekendgemaakt. Conte weet niet hoe dicht Courtois bij zijn rentree staat. “Het is vandaag heel moeilijk te zeggen hoeveel dagen hij nodig heeft om terug te keren.”

Courtois kreeg vorige week op training een tik tegen de enkel. Daardoor stond hij niet tussen de palen in de competitiematch tegen Brighton & Hove Albion (0-4 zege) en in de halve finale van de League Cup tegen Arsenal (2-1 nederlaag).

Alvaro Morata (rug) en Willian (hamstring) zijn eveneens out met blessures. Tegen Newcastle kan Conte wel weer beroep doen op Cesc Fabregas (hamstring).