Buffel brengt eerbetoon aan overleden echtgenote: “Het mooiste geschenk dat je mij ooit gaf was de kracht om verder te gaan”

Exact één jaar geleden sloeg het noodlot toe bij het gezin van Thomas Buffel. De vrouw van de KRC Genk-kapitein, Stephanie, verloor de strijd tegen darmkanker. Thomas Buffel bleef alleen achter met zijn twee zoontjes, Fausto en Maceo. Vandaag brengt hij op Facebook en Instagram een ontroerend eerbetoon aan zijn vrouw.

“Een jaar geleden moesten we met veel pijn en verdriet afscheid nemen. We zaten met zoveel vragen en ongerustheden maar het mooiste geschenk dat je mij ooit gaf was de kracht om verder te gaan. Je bekommernis was dan ook groot omtrent je oogappels maar ik kan je daarboven geruststellen. We missen je nog iedere dag maar het gaat goed met ons. Je kijkt vast bijzonder trots naar beneden als je ziet hoe de twins zich razendsnel ontwikkelen.”