Triple Living koopt helft Land Invest

Projectontwikkelaar Triple Living van de familie Cavens en Paeleman verwerft de helft van Land Invest naast Ogeo Fund. Erik Van der Paal en Mark en Paul Schaling zijn de verkopers, zo vernam de redactie van De Standaard.

Volgens betrokkenen moet de deal de financiering van de ontwikkeling van de Slachthuissite alsook van andere projecten binnen Land Invest Group verzekeren. Triple Living verwerft daartoe de volledige controle over Elba dat op zijn beurt 50% van de aandelen in Land Invest Group houdt.

Triple Living is in handen van de families Cavens en Paeleman en had al een akkoord voor de ontwikkeling van de site aan de slachthuissite en het gebouw in aanbouw aan de tunnelplaats (de Linstower) in Antwerpen. Verkopers van de aandelen zijn Erik Van der Paal en vader en zoon Schaling. Die laatsten waren ook bestuurder bij Land Invest maar beiden (Paul en Mark Schaling) hebben ontslag genomen. Ze worden er vervangen door Jef Cavens en Stefan Paeleman.

Triple Living is op het Zuid in Antwerpen al bezig met de ontwikkeling van nieuwe woongelegenheid en kan zijn verkoopteams direct inschakelen voor de tunnelplaats. De slachthuissite wordt nog een project van vele jaren. Het is niet duidelijk hoeveel Cavens en Paeleman betalen voor de aandelen.