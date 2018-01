“Medeleven van regering over ontslagen bij Carrefour is hypocriet”

Brussel - De vakbonden, die vrijdag om 16u30 door de premier en enkele ministers ontvangen worden, hebben voorafgaand aan die ontmoeting via een persbericht laten weten het medeleven van de regering aan de werknemers “hypocriet” te vinden. “Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal uiteraard op de afspraak zijn, maar met een wrang gevoel”, klinkt het.

“De dag na de aankondiging betuigt de regering blijkbaar haar hypocriete medeleven aan de werknemers terwijl ze de laatste jaren via tal van maatregelen niets anders heeft gedaan dan de kwaliteitsvolle tewerkstelling in de handel kapot te maken”, zo halen de bonden fors uit.

“Meteen na de dramatische aankondiging van de collectieve ontslagen bij Carrefour struikelden de politici haast over elkaar om als eerste te reageren”, luidt het in het persbericht. In afwachting van de ontmoeting van vrijdagnamiddag zijn de vakorganisaties naar eigen zeggen sceptisch. “De regering betreurt zogezegd ten zeerste het op handen zijnde sociale bloedblad, maar heeft wel al die tijd mee het graf gegraven van de kwaliteitsvolle tewerkstelling in de handel. Kijk maar naar de resem maatregelen die in de handelssector werden genomen of nog op stapel staan sinds deze regering aan de macht is: uitbreiding van de flexi-jobs, versoepeling van studentenarbeid, van nachtwerk, van deeltijds werk ...”

LEES OOK. “Brugpensioen is niet het antwoord, er zijn 300.000 vacatures”

De vakorganisaties zijn “diep verontwaardigd door de uitspraken in de media van sommige politici”. “Zo werd de mogelijkheid van SWT (het vroegere brugpensioen) door minister van Financiën Johan Van Overtveldt al meteen van tafel geveegd omdat dit in het geval van Carrefour ‘een slecht signaal’ zou zijn. Volgens hem zijn er meer dan genoeg vacatures.” Maar volgens de bonden gaat het om “tweederangsbanen, substatuten, met onzekere contracten en minimale arbeidsvoorwaarden”. “Bovendien hebben die banen meestal niets van doen met de profielen in de grootdistributie.”