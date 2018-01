Man steekt vriendin in de rug in Ronse

Ronse - Een vrouw is donderdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij in Ronse. Ze is intussen geopereerd. Haar toestand is stabiel. De man is opgepakt.

De feiten vonden plaats in een woning op de hoek van de Zonnestraat met de Gasmeterstraat in Ronse. Het koppel maakte volgens buren vaak ruzie. Donderdagavond liep het uit de hand en werd C.N. met een mes in de rug gestoken door haar partner.

Ze is met levensgevaarlijke verwondingen naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse gebracht. Daar is ze in de loop van de nacht geopereerd. Haar toestand is stabiel.

Dader P.D., geen onbekende voor het gerecht, is door de politie opgepakt en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.