‘Operatie Slak’: machinist die opzettelijk traag reed om ontslagen te worden, gewoon weer aan het werk

Cedric Grumiaux, de treinbestuurder die twee weken geleden zijn ontslag probeerde uit te lokken door opzettelijk te traag te rijden, blijft gewoon aan de slag.

Grumiaux kreeg de toorn van het hele land over zich heen met zijn Operatie Slak: hij wou zijn ontslag afdwingen om zo te kunnen overstappen naar een lucratievere job in de privé­sector. Hij had naar eigen zeggen al een contract vast, maar een jaar opzeg vindt hij veel te lang. Voorts is hij naar eigen zeggen niet de enige die bij de NMBS weg wil. “In ons depot zijn er wel zeventig die de overstap willen maken naar de privé”, klonk het eerder nog.

LEES MEER (+). Waarom willen machinisten de NMBS verlaten? En hoeveel kunnen ze meer verdienen in de privésector?

Ontslagen werd hij niet. “Ik heb nog niets gehoord. Ondertussen rijd ik weer rond. Op volle snelheid, ja. Mijn punt is gemaakt: ik wou een discussie uitlokken en dat is gelukt. de directie van de NMBS heeft laten weten dat ze maatregelen gaat nemen om het beroep van treinbestuurder aantrekkelijker te maken.”

De NMBS wenst geen commentaar te geven: “Dit is een interne zaak”, klink het.