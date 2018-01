Meise / Wolvertem - Het nieuws slaat bij organisatoren en sympathisanten van wielerwedstrijden in als een bom: Staf De Proft (67) stopt na veertig jaar als omroeper. “Op het juiste moment”, zegt hij zelf.

Wie ooit naar een wielerwedstrijd in onze regio is geweest, heeft koerscommentator Stafke De Proft zeker al aan het werk gehoord, op kleinere kermiskoersen of het betere werk. “Bijna elk weekend ...