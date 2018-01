52 bavianen kiezen het hazenpad en ontsnappen uit verblijf in Parijse dierentuin

52 bavianen hebben vrijdagmiddag een Parijse dierentuin op stelten gezet. De dieren wisten uit hun verblijf in de Vincennes Zoo te ontsnappen. De autoriteiten zijn in allerijl opgetrommeld, maar de dieren zouden nog niet opnieuw gevat zijn. Het park is meteen ontruimd.

Enkele patrouilles omsingelen de geëvacueerde dierentuin. Gewapend met verdovingspijltjes rukt de politie uit, want de apen mogen absoluut niet over de omheining van het park in de buitenwereld terechtkomen. “De dieren kunnen heel gevaarlijk zijn, zeker onder stress. Het is cruciaal dat ze niet in de buurt van mensen komen”, reageert een agent aan Le Parisien.

De meeste bavianen zijn dicht bij elkaar gebleven na hun ontsnapping, aangezien ze bang waren in de onbekende omgeving. De grootste groep verstopte zich achter een grote rots, wat het voor de hulpdiensten gemakkelijker maakte om de dieren opnieuw gevangen te nemen. Ze raakten niet gewond. Vier apen hebben echter het hazenpad gekozen en lopen nog vrij rond in het park.

De dierentuin blijft afgesloten tot de dieren terecht zijn, alle bezoekers zijn geëvacueerd.

La surface du Grand rocher est très vaste. L’attente peut être longue jusqu’au retour des animaux vers le reste de leur groupe. Le personnel animalier se relaiera par binôme tout au long de la nuit. Bon courage à nos collègues du #ZoodeParis pic.twitter.com/AbscEyBmuU — Zoo de Paris (@zoodeparis) January 26, 2018

Het volledige park is geëvacueerd. Foto: EPA-EFE