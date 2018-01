Nog meer defensieve ervaring voor Eupen: Franse verdediger komt op huurbasis naar België

KAS Eupen heeft zich verzekerd van de diensten van Mathieu Peybernes. De Franse centrale verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Franse tweedeklasser Lorient. Dat maakten de Panda’s vrijdag bekend.

De 27-jarige Peybernes liet zijn huurcontract bij de Turkse eersteklasser Göztepe ontbinden om naar Eupen te kunnen kopen. De verdediger kwam dit seizoen 9 keer in actie in Turkije, waar hij pas sinds deze zomer voetbalt. Voordien speelde hij altijd in de Ligue 1. De voormalige Franse jeugdinternational tekende zijn eerste profcontract bij Sochaux (2009-2014). Nadien verdedigde hij de kleuren van Bastia (2014-2017) en Lorient (2017). In de Ligue 1 kwam hij 169 keer in actie. Na de degradatie van Lorient werd hij zonder succes uitgeleend aan Göztepe. Eupen-coach Claude Makélélé kende Peybernes nog van zijn periode bij Bastia in 2014.

“Met zijn ervaring die hij meeneemt uit de Franse en Turkse competities zou Peybernes moeten bijdragen aan de devensieve stabiliteit. We zijn ervan overtuigd dat hij Eupen zal helpen in de strijd voor het behoud”, verklaarde algemeen directeur Christoph Henkel. Met nog zeven speeldagen te gaan in de reguliere competitie bezet Eupen de voorlaatste plaats. De Oostkantonners hebben één punt meer dan rode lantaarn KV Mechelen.

Peybernes heeft dus 169 wedstrijden in de Ligue 1 op zijn teller staan en voegt daardoor nog wat meer ervaring aan de Eupense defensie toe. Jordan Lotiès zit aan 121 matchen in de Franse eerste klasse en 30 in La Liga, Marc Valiente aan 60 in de Spaanse eerste klasse en Siebe Blondelle aan 225 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Eupen haalde eerder al Florian Raspentino (vrije speler), Yuta Toyokawa (Leeds United, gekocht), Mamadou Koné (Leganes, gehuurd) en Remi Mulumba (Ajaccio, gekocht) in huis.

