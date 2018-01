Kinderen die voorlezen aan honden? Het kan en hier gebeurt het

Waregem - Leerlingen van freinetschool De Kleine Wereld hebben afgelopen week voorgelezen aan... honden. En zowel de honden als de kinderen hadden deugd van de voorleessessies.

Het moet een heel opvallend zicht geweest zijn in opvangcentrum Folyfoot in Waregem. Een tiental leerlingen van freinetschool De Kleine Wereld zaten afgelopen week een uur lang voor een kennel. Ondertussen lazen ze een boek voor aan de hond die in de kennel voor hen zat.

“Onze leerlingen zijn gaan voorlezen in het opvangcentrum”, zegt Ellen Braekevelt van De Kleine Wereld. “De sessies maakten deel uit van een reeks workshops die we op vrijdagnamiddag voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd, organiseren. Eerst gingen ze met de honden wandelen, daarna werd er voorgelezen.”

Inspiratie tijdens stage

De kinderen van de eigenaar van Folyfoot lopen dan ook school in De Kleine Wereld. Hij kwam met het idee op de proppen. “Tijdens een opleidingsstage kwam ik in aanraking met het voorlezen voor honden. In het opvangcentrum waar ik kwam, gebeurt het één keer per maand. Het sprak me zo aan dat ik besloot het project ook bij ons in Waregem uit te werken”, zegt eigenaar Jurgen Naert.

En beide partijen genoten zichtbaar van de workshops. “De honden genieten vooral van de aandacht die ze krijgen”, zegt Naert. “Als iemand voor hun kennel komt zitten en iets voorleest, heeft die persoon honderd procent aandacht voor de hond. En daar geniet de hond zichtbaar van.” De dieren worden er ook op langere termijn rustiger van. “Zelfs na het vertrek van de kinderen was het opvallend rustig in de kennels.”

Minder bang om fouten te maken

Welk verhaal er wordt voorgelezen, is vooral voor de kinderen van belang. “Het is een perfecte manier om kinderen die niet graag lezen of angst hebben om voor te lezen, toch aan het lezen te krijgen”, zegt Braekevelt. “Hier zijn ze minder bang om fouten te maken want het dier zal hen niet onderbreken.”

De school en het opvangcentrum willen de samenwerking in de toekomst voortzetten. “Ik droom ervan om, net als in Engeland, één keer per maand voorlezers over de vloer te krijgen. Ik ga binnenkort in overleg met de coördinator van de school.”