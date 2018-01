Johan Bruyneel klaagt uitspraak Arsène Wenger aan: “Zeg dat maar eens als manager in het wielrennen”

Het was al een tijdje geleden maar Johan Bruyneel heeft nog eens van zich laten horen. De voormalige ploegleider van Lance Armstrong kan niet lachen met een uitspraak van... Arsenal-coach Arsène Wenger.

Alles heeft te maken met Alexis Sanchez, die begin deze week de overstap maakte van Arsenal naar Manchester United. De Chileen miste daardoor een dopingtest, maar dat werd door de Gunners niet aangegeven bij de Engelse voetbalbond (FA). Wenger legde de schuld dan ook bij de club.

“We hebben niets te verbergen dus ik voel me ontspannen”, aldus de Fransman. “We doen altijd ons best om mee te werken aan dopingtesten. Ik heb er altijd op aangedrongen dat het voetbal meer moet doen in de strijd tegen doping dus ik zie niet in waarom we hieraan niet zouden meewerken. We hebben ons beste gedaan maar dit was een speciale dag. Al blijft het onze verantwoordelijkheid.”

“Het belangrijkste is dat de intentie juist is. Sanchez wilde niets verbergen en dat was ook niet onze intentie. Hij werd enorm vaak getest tijdens zijn verblijf hier. Ik maak me er dus geen zorgen over dat hij een dopingprobleem heeft. Maar er was het papierwerk, het reizen en de onzekerheid. Het was gewoon een slechte dag voor hem om een test te ondergaan”, vond Wenger en die uitspraak is bij Johan Bruyneel in het verkeerde keelgat geschoten.

“Probeer dat maar eens te zeggen als manager in het wielrennen”, stuurde hij als reactie de wereld in via Twitter.