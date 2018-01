Rapper 50 Cent is ‘per ongeluk’ bitcoin-miljonair

Rapper 50 Cent was al miljonair, maar nu is hij ook bitcoin-miljonair. Zijn album ‘Animal Ambition’ was in 2014 een tijdlang te koop voor bitcoin. Toen bracht dat zo’n 400.000 dollar (321.000 euro) op in bitcoin. Een bitcoin was toen zo’n 662 dollar (zo’n 500 euro). Maar nu de koers de hoogte is geschoten (zo’n 11.000 dollar per bitcoin), is dat 8 miljoen dollar waard. “Lol ik was vergeten dat ik die sh*t had”, schrijft hij op Instagram.

De koers van Bitcoin is de afgelopen maanden een rollercoaster vanjewelste geweest. Rond midden december flirtte de koers met de magische barrière 20.000 dollar om enkele dagen later terug te zakken naar 13.000 dollar. Een aantal paniekerige verkoopgolven en/ of euforische investeerders later lijkt de koers gestabiliseerd om en rond de 11.000 dollar.

Het fluctueren van de markt zal de rapper worst wezen, want toen hij zijn album online aanbood stond de koers van bitcoin op 662 dollar. In totaal verdiende hij toen het equivalent van 400.000 dollar in bitcoin. Gezien hij die bitcoins heeft laten staan zijn ze nu zo’n 8 miljoen dollar (6,4 miljoen euro) waard.

“Ik ben zo trots op mezelf, LOL”, klink het nog op Instagram. Kort daarna moest hij echter wel toegeven: “Laten we eerlijk, ik was vergeten dat ik die sh*it had, LOL.”