Nieuwe tegenslag voor Real Madrid: Los Blancos missen twee sleutelspelers in topwedstrijd

Real Madrid heeft vrijdag twee tegenvallers te verwerken gekregen. Verdediger Sergio Ramos kende een terugval in zijn herstel na een contractuur aan de linkerkuit, terwijl middenvelder Isco kampt een blessure aan de linkerheup. Volgens de Spaanse pers is het duo respectievelijk twee weken en één week out. De topper in de achtste finales van de Champions League, tegen PSG op 14 februari, komt zo lichtjes in het gedrang.

Real plaatste vrijdag de medische rapporten van beide spelers online. Vooral de blessure van Ramos brengt de Madrileense coach Zinedine Zidane in de problemen. Omdat ook Jesus Vallejo nog out is, houdt de Fransman centraal achterin enkel zijn landgenoot Raphaël Varane en de Spanjaard Nacho over.

De Koninklijke kent vooralsnog een erg tegenvallend seizoen. In de Primera Division is Real Madrid pas vierde, met liefst negentien punten achterstand op rivaal Barcelona. Zaterdag wacht de Madrilenen de moeilijke verplaatsing naar Valencia, nummer drie in de tussenstand.