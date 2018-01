Anderlecht kampt met ziekteproblemen op het middenveld in de aanloop naar Clasico tegen Standard

Anderlecht - Landskampioen Anderlecht moet het komende zondag (om 18u00) mogelijk zonder een deel van haar middenveld doen tijdens de Clasico tegen Standard, op Sclessin. Dat deelden de Brusselaars vrijdag mee in een blessure-update op hun website. Sven Kums en Pieter Gerkens trainden de voorbije dagen niet door ziekte, Adrien Trebel en Kenny Saief konden net op tijd hervatten.

“Adrien Trebel en Sven Kums waren afgelopen woensdag al wat ziekjes voor het duel tegen Waasland-Beveren”, legde paars-wit uit. “Trebel kon inmiddels al opnieuw meetrainen, Kums zit voor de tweede dag op rij ziek thuis. Ook Pieter Gerkens en Kenny Saief moesten de afgelopen dagen ziek afhaken. Gerkens tekende opnieuw present op de club, maar kon nog niet meetrainen. Saief hervatte wel al met de groep.”

In doel is Frank Boeckx nog niet hersteld van zijn rugblessure. “Boeckx wordt verder onderzocht door de medische staf. Hij zit sowieso niet in de wedstrijdselectie voor zondag”, klinkt het.