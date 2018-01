West Ham strikt Europees kampioen en Inter-flop Joao Mario

West Ham United heeft zich vrijdag verzekerd van de diensten van Joao Mario. De Portugese middenvelder komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Internazionale.

De 25-jarige Joao Mario kreeg zijn jeugdopleiding bij FC Porto en Sporting Lissabon en kon - na een uitleenbeurt aan middenmotor Vitoria Setubal - in het najaar van 2014 bij Sporting doorbreken in het eerste elftal. Na twee seizoenen in de hoofdmacht van de groenhemden verkocht Sporting het toptalent in de zomer van 2016 voor zo’n veertig miljoen euro aan de Italiaanse topclub Inter.

Ondertussen was de middenvelder met Portugal Europees kampioen geworden in Frankrijk. Ook in Milaan liep het aanvankelijk van een leien dakje. In anderhalf seizoen kwam de 31-voudig Portugees international bij de Nerazzurri in totaal tot 47 officiële duels, de voorbije maanden vooral als invaller.

Bij West Ham wordt het voor Joao Mario knokken tegen de degradatie. De Hammers zetten de voorbije weken een sterke reeks neer en klommen zo naar de elfde plaats, met 26 punten. Maar daarmee zijn de Londenaars nog lang niet zeker van het behoud. Nummer achttien Southampton, dat op de eerste degradatieplaats staat, telt immers slechts vier punten minder.