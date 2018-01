Atlético Madrid-coach Diego Simeone krijgt drie wedstrijden schorsing

Atlético Madrid-coach Diego Simeone heeft een schorsing van drie wedstrijden gekregen nadat hij het dinsdag te bont maakte in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Copa del Rey tegen Sevilla. Dat heeft de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond vrijdag bekendgemaakt. Omdat het team van Rode Duivel Yannick Carrasco door Sevilla uit de beker is gewipt, gaat de schorsing pas volgend seizoen in.

De immer energieke Simeone kreeg één match schorsing omdat hij in de 81e minuut van de partij naar de tribunes werd gestuurd voor protest. Omdat de Argentijn vervolgens ironisch applaudisseerde in de richting van de scheidsrechters, werd de straf verhoogd tot drie wedstrijden.

Sevilla klopte Atlético dinsdag in de return van de kwartfinales met 3-1. Het team uit Andalusië had ook al de heenmatch in de Spaanse hoofdstad met 1-2 gewonnen. In de halve finales treft Sevilla Leganés, dat verrassend Real Madrid uitschakelde. De winnaar van het duel strijdt om eindwinst tegen titelverdediger Barcelona of Valencia.