In Aalst vechten ze de strijd om de burgemeesterssjerp ook uit in de stoet

Aalst - Gesluierd en gespietst op een pitastaaf, zo zal Fatma Yildiz (Groen) opduiken in de carnavalsstoet. De hoofdrolspelers van de 90ste stoet worden echter Christoph D'Haese, Ilse Uyttersprot en Jean-Jacques De Gucht, die de strijd om de burgemeesterssjerp beslechten als gifkikkers, olifanten en ridders.

“'t Zijn allemaal kikkers die vanuit een politieke poel naar de burgemeesterszetel springen”, zo licht Herman ‘de generool’ Schelfaut (63) het stoetthema van De Lodderoeigen toe. “Aangezien de politiek vergiftigd is, zijn het allemaal gifkikkers. In oktober zijn we begonnen en sindsdien zijn we elke dag bezig in de hallen. De komende veertien dagen moeten we nog 488 poten plakken.” Met hun amfibieën in verschillende partijkleuren hopen De Lodderoeigen de eerste prijs te pakken. “We hebben veel licht en veel show voorzien”, knipoogt Schelfaut.

Nochtans zijn er veel vaste groepen — in totaal negentien — die de verkiezingen op 14 oktober 2018 als onderwerp hebben gekozen. Daarnaast zijn er nog andere politieke thema's zoals het nieuwe mobiliteitsplan. Het hoofd van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) is in elke werkhal meerdere keren te bekennen. Ook Ilse Uyttersprot (CD&V) is aanwezig, net als Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). “Ah ja, dat zijn dé drie kanshebbers”, klinkt het bij de lassers van Drasj. “Ons thema is ‘wie werret’, over de pittige politieke strijd die komt.”

Bij De Salongcarnavalisten staat een kasteel. D'Haese en Uyttersprot krijgen allebei een prominente plek op de wagen. “Game of Thrones in Aalst”, klinkt het daar. “De andere partijen willen D'Haese buiten kuisen uit het stadhuis. Daar horen aasgieren bij, die het uitgieren van het lachen.”

Rode olifant

Ook de SD&P-schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer duiken op. De rode olifant van Van de Steen is bij De Matotten al klaar. “We zijn hier bijna een jaar mee bezig”, zegt Nico De Neef van De Matotten. “Eind maart zijn we de eerste keer samengekomen rond het thema, en in september zijn we beginnen op te bouwen. In elke olifant zit een politicus die metershoog naar boven gestuwd kan worden, zo lijkt het alsof de statige dieren bereden worden. Dat systeem was nodig om niet vast komen te zitten onder de Denderbrug.”

Michel Van Brempt van Vlaams Belang is een populaire dwarsligger bij de groepen. Fatma Yildiz, de eerste moslima in de Aalsterse gemeenteraad, wordt voor het eerst afgebeeld bij vaste groepen in de stoet, en meteen goed: ze wordt gespiest op een pitastaaf bij 't Es Na Of Noeit. “Ons thema gaat over de verkiezingen: de politici hebben er een goed oeig in”, vertelt Kenneth Meuleman. “Ze denken allemaal dat ze gaan winnen. Omdat het oog centraal zal staan, koppelen we er de rel in crèche De Oogappel aan, waar er geen varkensvlees meer geserveerd werd om, naar het schijnt, religieuze redenen.”

“Ik ben een kind van Aalst”, reageert Yildiz. “Ik kan ermee lachen zonder er aanstoot aan te nemen. Ik vind het net leuk dat ze mij ook uitbeelden in de stoet en me niet uitsluiten, het is leuk als iedereen zich bij de stoet betrokken voelt.”