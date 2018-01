Professor die biecht verzweeg opnieuw opgeroepen als getuige in proces ‘Diaken des Doods’

Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) is op het einde van de zitting een nieuwe discussie ontstaan over de notities van professor Mattias Desmet. Op vraag van de verdediging zal de psychotherapeut van de beschuldigde maandagochtend opnieuw als getuige gehoord worden.

De getuigenis van de psychotherapeut van Ivo Poppe verliep woensdag met horten en stoten. Mattias Desmet beriep zich op bepaalde vlakken op zijn beroepsgeheim en wilde zijn notities niet aan het dossier laten voegen. Hij was uiteindelijk verplicht om de notities neer te leggen, omdat hij ze tijdens zijn getuigenis gebruikt had.

Foto: BELGA

Tijdens de volgende getuigenverhoren citeerde procureur-generaal Serge Malefason uit de notities van Desmet. Meester An Govers, advocate van Ivo Poppe, vroeg daarom om de psychotherapeut opnieuw op te roepen als getuige. Zijn andere advocaat Filip De Reuse merkte op dat de voorzitter dit eigenlijk ook zo beloofd had.

“Grote verklaringen afgelegd op tv”

Voorzitter Bart Meganck leek niet erg happig om opnieuw tijd vrij te maken voor de psycholoog. “Professor Desmet heeft ondertussen op televisie en in de pers al grote verklaringen gedaan over wat hier gezegd is. Ik heb trouwens alleen maar gezegd dat hij eventueel mocht komen als het nodig bleek. Door het woord ‘beloofd’ in de mond te nemen, duwt u het hof in de hoek. Dat vind ik spijtig.”

Uiteindelijk werd besloten dat Mattias Desmet maandagochtend toch opnieuw gehoord zal worden. Ook dokter Paul Lodewyck wordt opnieuw opgeroepen, omdat zijn notities voor sommige advocaten moeilijk leesbaar blijken. Maandagochtend komen ook de gerechtspsychiaters en twee tegenexperten van de verdediging aan het woord. Dokter Jan Bolt zal toelichting geven bij de medische verslagen in het dossier. Dokter Marc Cosyns werd opgeroepen om te getuigen over de euthanasiewetgeving. Hij zal ook een beeld schetsen van de werkelijke situatie in ziekenhuizen, voor en na de euthanasiewet van 2002.