Gent maakt zich op voor het Lichtfestival: binnenstad elke avond op slot om verkeerschaos te vermijden

Gent - “Kom alstublieft niet met de auto.” De grote middelen worden bovengehaald om vanaf woensdag de verwachte massa bezoekers voor het Lichtfestival op te vangen. De binnenstad gaat vanaf woensdag elke avond om 18 uur op slot. Zelfs fietsen zal niet evident zijn. En extra treinen zijn er niet.

640.000 bezoekers op vier dagen. Dat was de balans van het vorige Lichtfestival in 2015. Dat was toen al te druk. Er stonden files tot op de snelweg. De park-and-rides liepen vol en in Gent-Sint-Pieters konden de treinen de massa bezoekers amper aan.

Dat moet beter, was de conclusie in 2015. Volgende zaterdagavond worden opnieuw meer dan 200.000 bezoekers verwacht. Om een nieuw verkeersinfarct te vermijden, worden deze week alle zeilen bijgezet.

CIRCULEREN

De binnenstad binnenrijden op de avonden van het Lichtfestival, wordt moeilijk en is niet aan te raden. Het parcours loopt in een lange lus van 6,5 kilometer tussen het Sint-Pietersplein, Portus Ganda en het Baudelopark.

Om te vermijden dat auto’s op het parcours belanden of lange wachtrijen vormen in de binnenstad, worden de Vlaanderenstraat en de Kortrijksepoort elke avond tussen 18 en 19 uur afgesloten, op zondag al om 17.30 uur.

Dat betekent dat de centrumparkings niet meer te bereiken zullen zijn. Voor bewoners is een omleiding ingesteld, maar die wordt niet breed gecommuniceerd. Uit de binnenstad weg rijden zal wel altijd kunnen. De paaltjes in de Voldersstraat worden tijdelijk weggehaald.

De beste optie is de tram nemen. De Lijn zet deze week al haar beschikbare personeel in.

(lees verder onder de kaartjes)

PARKEREN

Op het parcours van het Lichtfestival worden parkeerplaatsen tijdelijk geschrapt. Bovendien zal geen enkele auto ’s avonds vanaf 18 uur nog in of uit de lus kunnen rijden. Daarom worden 350 extra bewonersplaatsen gemaakt. Parkeerautomaten zullen worden afgeplakt en een bordje krijgen ‘voor bewoners’.

Bewoners mogen uitzonderlijk in de hele binnenstad parkeren. De politie kondigt extra controles aan op de bewonersplaatsen. Opgelet: in Gent bedraagt de boete voor parkeren op een bewonersplaats 80 euro.

FIETSEN

Fietsers die na 18 uur (op zondag 17.30 uur) nog het parcours van het Lichtfestival willen kruisen, wordt gevraagd om af te stappen of een andere route te nemen. “Afstappen, uw fiets aan de hand houden en doorsteken mag wel, als het veilig kan”, is te horen op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

Deze week worden op vraag van de brandweer op het parcours van het festival de fietsenstallingen weggehaald. Er worden wel 2.000 extra stallingen geplaatst rond het parcours.

BEZOEKEN

Bezoekers mikken het best op openbaar vervoer en de park-and-rides. De Lijn biedt een speciaal sms-ticket van 2 euro aan. Op de Blaarmeersen worden 700 tijdelijke parkeerplaatsen geopend. De gratis shuttle naar P&R Weba rijdt uitzonderlijk tot middernacht. Op de autosnelwegen worden lichtkranten ingeschakeld om de bezoekers te leiden.

Voor wie met de trein komt, is het opletten geblazen. De NMBS zet geen extra treinen in voor het Lichtfestival, hoewel de Stad Gent dat had gevraagd. De avondtreinen krijgen wel extra rijtuigen.

Naar Brussel zijn er alle avonden van het Lichtfestival slechts twee treinen vanuit het Sint-Pietersstation, een om 22.12 uur en een om 23.48 uur. Wie die mist, zit vast tot de volgende ochtend. Naar Antwerpen en Oostende geldt hetzelfde, behalve dat er op zaterdagavond nog één trein is na middernacht.