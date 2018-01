48 uur aan een stuk door tennissen? Deze dappere man doet het en wel voor het goede doel

Wetteren - Sven Ghyselinck gaat 48 uur ononderbroken tennissen voor het goede doel. De inschrijvingen lopen al vlot binnen. Als goed doel koos hij voor VE Tennis Standaard Wetteren en Bloemenstad.

Sven is de uitbater van sportcafé The Racket, dat deel uitmaakt van de tennisterreinen van Standaard Wetteren aan de Massemsesteenweg. Op vrijdag 16 februari om 17 uur begint hij er aan. “Ik heb momenteel al 32 uur aan tegenstanders vast kunnen leggen. Het zijn mensen van de club, vrienden en kennissen of andere sportievelingen die willen deelnemen. Het gaat dus heel vlot. De nachtelijke uren zijn de moeilijkste om in te vullen. Ikzelf blijf 48 uur lang op het tennisveld staan. Ik zal in die periode wel vier keer een half uurtje rusten. Normaal betalen klanten 16 euro per uur om te tennissen. Deze keer mag iedereen gratis komen, maar er wordt wel gevraagd om een vrije bijdrage te leveren in een daartoe opgestelde schatkist. Zondag om 17 uur wordt die kist geopend en de opbrengst geteld in het bijzin van delegaties van beide goede doelen.”

Meer dan tennis

Tijdens de marathon is er meer dan tennis. “Ik heb afspraken met twee bakkers die voor boterkoeken en sandwiches zullen zorgen. We krijgen die gratis en verkopen ze ten voordele van het goede doel. We gaan ook enveloppen hangen die voor 5 euro kunnen gekocht worden. In die enveloppen zit dan een prijs die we van sponsors krijgen.

Om de nachtelijke uren gevuld en levendig te houden, organiseert Sven ook enkele randactiviteiten. “Het sportcafé blijft tijdens de marathon doorlopend open. Om de nachten te overbruggen, heb ik enkele jeugdverenigingen en de monitoren van Bloemenstad aangesproken. Wie vanaf ’s avonds komt, mag gratis tafelvoetbal of biljart spelen en er kan gekaart worden. Kortom, er zijn verschillende spellen ter beschikking. Ze kunnen hier ook iets eten. ’s Morgens is er een ontbijt in de vorm van koffie met boterkoeken. Er moet constant activiteit zijn. Die jongeren die ’s nachts langskomen, kunnen ook gerust een uurtje tennissen. Je hoeft helemaal geen lid te zijn van een club.”

Opbrengst voor mensen met een beperking

De keuze van de goede doelen lag voor de hand. “De opbrengst wordt netjes verdeeld onder VE Tennisclub Standaard Wetteren en Bloemenstad. VE Tennis is de tennisclub voor mensen met een beperking. Die komen hier elke week tennissen en ik ken die clubleden dan ook heel goed. Mijn link met Bloemenstad is mijn vriendin Joke, die daar al acht jaar vrijwilligerswerk doet. Bloemenstad is een organisatie die voor mensen met een beperking zomerkampen organiseert.”

INFO

Sportcafé The Racket, Massemsesteenweg 32 in Wetteren