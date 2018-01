Stad steekt 200.000 euro in nieuw bokscomplex: “Boksring houdt jongeren van de straat en van de drugs”

Gent - Gedaan met boksen in een verloederde zaal bij vriestemperaturen. Dankzij een subsidie van 200.000 euro kunnen de bokseurs van Kubat’s Boxing Gym en Sportschool 9Duust eindelijk weer ademhalen. “We moesten zélf bijleggen om de club draaiende te houden”, zegt trainer Samir Assam. “Alles om de jongeren van straat te houden.”

Bij Kubat’s Boxing Gym en Sportschool 9Duust in de Meibloemstraat komen elke week zo’n 300 jongeren trainen en stoom aflaten. Drie jaar geleden was de bokshal in de Meibloemstraat nog een ...