Hoe een hartoperatie leidde tot de verkoop van Anderlecht

Als de dood plots om het hoekje loert, zou u ook uw nageslacht financieel zo sterk mogelijk willen maken, niet? Dat dacht ook Philippe Collin (71), neef van Roger Vanden Stock, toen hij een jaar geleden een zware hartoperatie onderging. Collin overtuigde Vanden Stock daarna om Anderlecht te verkopen. Zo gebeurde dat vroeger dan gepland, waardoor RSCA nu midden in het seizoen amper financiële slagkracht heeft om transfers te doen.

Eerlijk. Het is niet de eerste keer dat Anderlecht in januari weinig transfergeld heeft. Maar de laatste jaren was er dan altijd wel een aandeelhouder die de club een lening gaf. Soms was dat rijkste ...