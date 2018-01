Wat als de bondscoach Andreas Pereira oproept voor het WK? Braziliaanse Belg zoekt naar antwoord

Het gaat vrij goed met de voetballer Andreas Pereira. De Braziliaanse Belg heeft het naar zijn zin in Spanje bij Valencia, dat het enorm goed doet in La Liga. Maar de mens Andreas Pereira zit met een dilemma: België of Brazilië? Dat blijkt uit een interview van Eleven Sports met de 22-jarige aanvaller.

Pereira is de zoon van Marcos Pereira en werd geboren in Duffel. Hij zit dit seizoen aan vijf assists en één goal in 21 optredens voor Valencia, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van Manchester United. Pereira heeft de dubbele nationaliteit en speelde tot de U17 voor de Belgische jeugdploegen. Vanaf dan koos hij voor de Seleçao, maar een cap bij het A-team heeft Pereira (nog) niet. Hij kan dus nog kiezen tussen de Rode Duivels en het Braziliaanse nationale elftal.

Maar die keuze blijkt niet zo eenvoudig. “Braziliaan of Belg? Dat is een moeilijke vraag. Mijn familie is van Brazilië en daardoor voel ik me Braziliaans. Er werd altijd Portugees gesproken bij ons thuis. Maar ik voel me ook Belg omdat ik opgegroeid ben in België. Ik ben er naar school geweest en heb altijd voor Belgische ploegen gespeeld. Ik voel me dus beide, het is moeilijk om te kiezen.”

“De Seleçao of de Rode Duivels? Dat is opnieuw moeilijk. Ik sprak erover met Lukaku tijdens de voorbereiding. Hij probeerde me natuurlijk te overtuigen om voor België te kiezen. Maar daarover moet ik nog nadenken”, aldus Pereira. Maar wat als Roberto Martinez hem oproept voor het WK? “Ja, dan wordt het moeilijk. Ik weet niet wat ik zou zeggen. Dat zie ik dan wel.”