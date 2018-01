“Kevin Spacey is nog erger dan onze verkrachtende vader die van Nazi’s hield”, zegt zijn broer

Randy Fowler beschuldigt zijn broer Kevin Spacey ervan “erger te zijn dan onze verkrachtende vader die van nazi’s hield”. De Amerikaanse acteur kwam al zwaar onder vuur te liggen na verschillende klachten van mannen over seksuele intimidatie en misbruik. Nu doet Fowler er nog een schepje bovenop.

Tijdens een interview met The Sun was Randy Fowler furieus toen het grensoverschrijdend gedrag van zijn broer werd aangehaald. “Ik heb gehoord dat Kevin zichzelf heeft laten opnemen in een soort van ‘sekskliniek’. Sorry, hoor, maar dan zit hij in het verkeerde gebouw. Het is veel ernstiger dan dat”, beweerde de man.

“Mijn hele leven lang dacht ik dat ik Kevin kon beschermen tegen mijn vader, maar nu blijkt dat hij zo mogelijk nog erger is dan die Naziliefhebber”, klinkt het. Fowler schreef in een nieuw boek neer hoe verknipt Spacey geworden was door hun jeugd vol misbruik. “Mijn vader verkrachtte me vanaf mijn veertien jaar, soms twee of drie keer per week. Mijn moeder die draaide zich gewoon weg. Ik dacht altijd dat Kevin gespaard bleef, maar nu met deze beschuldigingen betwijfel ik dat.”

“Kevin is een pathologische leugenaar”, aldus Fowler. “Hij vertelde vaak over dingen die helemaal niet waren gebeurd met hem. Hij wilde dat iedereen dacht dat hij een moeilijke kindertijd gehad, terwijl hij eigenlijk een mama’s kindje was. Hun relatie was zo bizar. Hij behandelde haar meer als een geliefde dan als zijn moeder. Hij was zo jaloers, zo bezitterig. Geen wonder dat we nadien veertig jaar uit elkaars leven verdwenen, aldus Fowler.”