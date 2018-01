Ontslagen directeur mag terugkeren, maar niet iedereen is daar even blij om: “Het is nu zo, we moeten verder”

Brugge - Gunter Carlier gaat opnieuw aan de slag als directeur bij het Conservatorium. Het Brugs stadsbestuur ontsloeg Carlier vorig jaar nog uit die functie, maar de rechter maakte dat ongedaan.

Ruim een half jaar na zijn ontslag keert Gunter Carlier terug naar het Conservatorium. Het Brugse stadsbestuur had de directeur op het eind van vorig schooljaar aan de deur gezet wegens een vertrouwensbreuk, na ook berichten dat het niet boterde met het personeel. De Kamer van Beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs heeft dat ontslag nu tenietgedaan.

Minnelijke schikking

“Gerechtigheid is geschied. De rechter heeft geoordeeld dat de stad de spelregels niet heeft gerespecteerd en dat ook inhoudelijk de argumenten voor het ontslag weinig of niets voorstelden”, zegt Carlier.

Er werd nog getracht om het dispuut af te sluiten met een minnelijke schikking, maar het kwam niet tot een akkoord over de grootte van de vergoeding. En dus gaat Gunter Carlier op 1 februari gewoon weer aan de slag als directeur. Het tijdelijk aangestelde directeursduo Michaël Vancraeynest en Mark Lambrecht gaat opnieuw voltijds als leraren aan de slag.

Leraren ontmoedigd

Bij het personeel sloeg het nieuws in als een bom. “De terugkeer van Gunter Carlier is door het grootste deel van het personeel van het conservatorium op ongeloof onthaald. Zijn autoritaire beleid leidde tot een sfeer van onderdrukking en wantrouwen. De opluchting na zijn ontslag was zeer groot en heeft nu opnieuw plaatsgemaakt voor ontmoediging”, laat een aantal leraren weten in een gezamenlijk bericht.

Zelf positief

Schepen van Onderwijs Pablo Annys (SP.A) zit verveeld met de gang van zaken. “Dit is een moeilijke situatie en ik ben oprecht heel bezorgd over de toekomst van het Conservatorium. Maar het is nu zo, we moeten verder.”

Bij zijn terugkeer zal Carlier flink wat brokken te lijmen hebben, al ziet hij de toekomst zelf positief in. “Tegenstanders zullen er altijd zijn. Maar ik heb goede hoop dat ik mijn opdracht zal kunnen uitvoeren indien ook alle andere spelers, inclusief het stadsbestuur dus, bereid zijn om mee te werken.”